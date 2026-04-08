Bigmo Bagikan Momen Perdamaian dengan Azizah Salsha, Laporan Polisi Bakal Dicabut?

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara Bigmo dan Azizah Salsha akhirnya menemukan titik terang.

Kabar itu diketahui dari unggahan Bigmo melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahannya, dia membagikan fotonya dan ibunya bertemu bersama Azizah Salsha dan juga sang ayah, Andre Rosiade.

Bigmo lantas mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Selebritas Instagram (selebgram) itu karena mau membukakan pintu damai.

"Terima kasih kak @azizahsalsha_ & pak @andre_rosiade atas waktu dan kelapangan dadanya untuk membuka pintu untuk saya dan bunda saya," ujar Bigmo melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (8/4).

Dalam unggahan itu, pemilik nama Muhammad Jannah itu turut mengungkapkan permintaan maafnya atas persoalan yang ada.

"Saya mewakilkan abang dan bunda saya meminta maaf setulus-tulusnya atas kegaduhan yang abang saya buat," kata Bigmo.

Dia berharap persoalan yang sempat dihadapinya itu bisa menjadi pembelajaran bagi semua orang.