Bigmo Jawab 40 Pertanyaan Saat Diperiksa Polisi

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber sekaligus kreator konten, Muhammad Jannah alias Bigmo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin (10/8).

Dalam pemeriksaan kasus promosi vape melibatkan anak-anak itu, dia dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik Subdirektorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya.

Kuasa Hukum Bigmo, Sangun Ragahdo, mengatakan puluhan pertanyaan yaitu terkait kronologi saat kliennya menyiarkan konten melibatkan anak di bawah umur serta penyebutan merek cairan rokok elektrik (liquid vape).

"Mo (Bigmo) hadir dan diperiksa kurang lebih 40 pertanyaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Saudara Mo telah menyampaikan kronologi saat live streaming serta menyerahkan bukti-bukti pendukung," kata Ragahdo dilansir Antara.

Menurutnya, Bigmo bersikap kooperatif dan tidak defensif selama menjalani proses klarifikasi.

Selain itu, Bigmo mengakui adanya kekeliruan secara etika dan kepatutan dalam tayangan tersebut.

"Kami tekankan Mo tidak akan defensif dan telah mengakui kesalahannya terkait live streaming tersebut. Namun, perlu kami jelaskan bahwa seluruh kejadian itu berlangsung secara spontan tanpa ada naskah (script) atau perencanaan awal," tegas Ragahdo.

Dalam kesempatan tersebut, tim kuasa hukum Bigmo juga menyerahkan sejumlah alat bukti pendukung berupa rekaman siaran langsung secara utuh dan dokumentasi foto.