BigSeller Summit 2026 Bahas Strategi Omnichannel, Shirley Xie: Seller Harus Terintegrasi
jpnn.com, JAKARTA - BigSeller mendorong pelaku usaha e-commerce di Indonesia memperkuat strategi omnichannel untuk menghadapi persaingan perdagangan digital yang semakin ketat.
Pesan tersebut disampaikan CEO BigSeller Shirley Xie saat membuka BigSeller Indonesia E-Commerce Summit 2026 di Swissôtel Jakarta PIK Avenue.
Mengusung tema All Channels, One Winning Future, konferensi tersebut mempertemukan pelaku bisnis, pemilik merek, praktisi teknologi, hingga pengelola UMKM.
Shirley mengatakan perubahan perilaku konsumen membuat penjual harus mampu mengelola berbagai saluran penjualan secara terintegrasi
Menurut Shirley, bisnis tidak cukup hanya mengandalkan satu marketplace untuk menjangkau konsumen.
"Masa depan e-commerce bukan lagi tentang memilih satu platform tunggal untuk berjualan. Masa depan adalah milik mereka yang mampu mengintegrasikan seluruh kanal penjualan," ujar Shirley dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Sabtu (7/11).
Shirley menjelaskan integrasi tersebut mencakup media sosial, marketplace, hingga platform direct-to-consumer (D2C).
Melalui sistem pengelolaan terpusat, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan pengalaman belanja yang lebih baik kepada pelanggan.
BigSeller mendorong pelaku usaha e-commerce di Indonesia memperkuat strategi omnichannel untuk menghadapi persaingan perdagangan digital yang semakin ketat.
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