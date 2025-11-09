Bikin Acara Funwalk, NasDem Ingin Partai Tak Sekadar Bicara Politik

jpnn.com, JAKARTA - Partai NasDem menggelar Funwalk HUT ke-14 parpol berkelir biru itu yang dihadiri ribuan kader dari tingkat pusat hingga daerah pada Minggu (9/11) ini.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menjadi tokoh yang hadir ke acara dan membuka acara yang dimulai dari kantor partai, Jakarta.

Ketua Panitia Funwalk Nova Paloh menyebut kegiatan ini menjadi simbol soliditas dan energi positif keluarga besar partainya di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Rajiv Nasdem Soroti Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida di Menu MBG

"Kami ingin menunjukkan bahwa NasDem bukan hanya bicara politik, tetapi juga peduli pada kehidupan yang sehat dan bermakna,” ujar Nova dalam keterangan persnya, Minggu.

Diketahui, Funwalk pada Minggu ini menjadi bagian rangkaian acara perayaan HUT ke-14 Partai NasDem.

Menurut Nova, NasDem mengisi perayaan HUT ke-14 dengan melaksanakan berbagai aksi sosial seperti pengobatan gratis, donor darah, dan pembagian sembako bagi masyarakat.

Baca Juga: Rudianto NasDem Anggap Ada yang Janggal dari Kebakaran Rumah Hakim Tipikor Medan

“Dari pengobatan gratis sampai jalan sehat, semua adalah bentuk kepedulian kita. Karena bagi NasDem, politik harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” tutur dia.

Nova mengatakan NasDem menghadirkan hadiah kendaraan listrik dalam Funwalk, karena itu menjadi simbol komitmen partainya terhadap energi bersih dan masa depan ramah lingkungan.