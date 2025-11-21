Bikin Acara Redtalks, PDIP Jatim: Forum Kritik dan Autokritik

jpnn.com, SURABAYA - PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) bakal melaksanakan RedTalks: Suara Muda untuk Jatim di Dyandra Convention Center, Jalan Basuki Rahmad, Surabaya, Sabtu (22/11).

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menyebutkan acara sengaja dibuat demi mendengarkan aspirasi anak muda.

"Kami perlu mendengar suara anak anak muda. Pandangan mereka tentang PDI Perjuangan, termasuk berbagai kebijakan publik yang berimplikasi pada kehidupan mereka sehari hari," kata Said melalui keterangan persnya, Jumat (21/11).

Adapun, acara RedTalks: Suara Muda untuk Jatim melibatkan berbagai perwakilan organisasi dan komunitas anak muda provinsi beribu kota Surabaya itu.

Turut hadir Budayawan Sujiwo Tejo, Presiden BEM Fisip Unair Irfan Yasin, petani milenial Ahmad Lafilian, dan pegiat media sosial Natasha Keniraras dalam RedTalks: Suara Muda untuk Jatim.

Sejumlah akademisi ternama dari Surabaya, seperti Airlangga Pribadi hingga Yohan Wahyu hadir dalam acara.

Said mengatakan RedTalks: Suara Muda untuk Jatim dibuat demi mendengarkan kritik anak muda terhadap partai.

Redtalks akan menjadi forum kritik-otokritik. Termasuk kritik terhadap PDI Perjuangan di Jawa Timur," lanjut Ketua Banggar DPR RI itu.