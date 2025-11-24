menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Bikin Acara Redtalks, PDIP Jatim Ingin Evaluasi Strategi Politik Berdasarkan Data

Bikin Acara Redtalks, PDIP Jatim Ingin Evaluasi Strategi Politik Berdasarkan Data

Bikin Acara Redtalks, PDIP Jatim Ingin Evaluasi Strategi Politik Berdasarkan Data
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah. Source for JPNN

jpnn.com - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah menyebut pihaknya menerima banyak aspirasi jujur ketika melaksanakan RedTalks: Suara Muda untuk Jatim.

Diketahui, PDIP provinsi beribu kota Surabaya membuat kegiatan RedTalks: Suara Muda untuk Jatim di Diandra Convention Centre, Surabaya, Sabtu (22/11).

Menurut Said, PDIP Jatim menerima keluhan terkait tekanan ekonomi, kebutuhan generasi muda, hingga tuntutan publik atas integritas partai politik.

Baca Juga:

“Acara ini memberi kami peta yang jelas tentang arah suara rakyat. PDIP Jatim harus menata ulang strategi berdasarkan data, bukan sekadar insting politik,” ujar Ketua Banggar DPR RI itu dalam keterangan persnya, Senin (24/11).

Diketahui, acara RedTalks: Suara Muda untuk Jatim diisi diskusi politik yang dihadiri seorang peneliti Litbang Kompas.

Peneliti berdasarkan data Litbang Kompas membeberkan loyalitas pemilih PDIP di Jatim di atas 80 persen.

Baca Juga:

Kemudian, citra PDIP di Jatim berada pada tingkat 57,5 persen atau lebih tinggi dari angka nasional.

Menurut Said, kondisi tersebut harus menjadi modal elektoral, tetapi alarm strategis bagi PDIP Jatim mempertahankan dan memperbaiki capaian.

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menyebut pihaknya melaksanakan tata ulang strategi politik dengan memakai data, bukan insting semata.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI