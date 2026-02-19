Bikin Aksi di DPR, DMFI Ingin Parlemen Sahkan RUU Perlindungan Hewan
jpnn.com, JAKARTA - Dog Meat Free Indonesia (DMFI) di depan gerbang kompleks parlemen, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2) kemarin menggelaraksi damai bertajuk Surat Cinta untuk DPR.
Aksi dari DMFI ini diikuti aktivis, masyarakat, akademisi, pegiat kesehatan publik, serta warga yang terdampak langsung oleh praktik perdagangan dan konsumsi hewan.
Dalam aksi Surat Cinta untuk DPR, DMFI menghadirkan berbagai kegiatan simbolik dan edukatif. Termasuk, pertunjukan pantomim yang menggambarkan penderitaan hewan.
Perwakilan DMFI Merry Ferdinandez menyebut aksi yang dilakukan pihaknya untuk mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Hewan.
Sebab, kata dia, regulasi itu diyakini bisa menghentikan eksploitasi terhadap anjing dan kucing di Indonesia.
"Regulasi ini dinilai mendesak untuk menghentikan perdagangan, konsumsi, dan eksploitasi daging anjing dan kucing di Indonesia," kata dia melalui keterangan pers DMFI seperti dikutip Kamis (19/2).
DMFI dalam investivasinya mengungkap lebih dari satu juta anjing dan kucing dibantai setiap tahun untuk konsumsi.
Organisasi itu juga membeberkan mayoritas hewan diperoleh melalui pencurian, penangkapan ilegal, atau perdagangan tanpa izin.
Dog Meat Free Indonesia (DMFI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Hewan demi menghentikan konsumsi anjing dan kucing.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Surga Takjil Jalan Sabang, Jajanan Legendaris Ludes dalam Sekejap
- Jenazah Pilot Pelita Air Ditemukan di Pegunungan Krayan, TNI Kini Fokus Cari Kotak Hitam
- Polemik Revisi UU KPK: Sudding PAN Sebut Jokowi Pembohong
- Menag Naik Jet Milik OSO ke Sulsel, ICW: Nilainya Capai Rp 566 Juta
- Senator Filep Wamafma Terima Aspirasi 235 Tenaga Kesehatan Honorer di Manokwari Terdampak Pemberhentian
- Momen Hangat Buka Puasa di NasDem Tower: JK, Puan, dan Dasco Duduk Satu Meja