Bikin Anabul Nyaman di Kabin, Ini Rahasia Fitur Pet Mode Changan

jpnn.com, JAKARTA - Bagi sebagian orang, anabul bukan sekadar hewan peliharaan, tetapi sudah dianggap seperti teman atau anak. Mau diajak nongkrong sampai trip luar kota—pokoknya harus ikut.

Masalahnya, urusan ninggalin anabul sebentar di dalam mobil sering bikin waswas.

Memahami dilema para pet parent, Changan lewat Indomobil Group menyelipkan fitur cerdas bernyawa ramah anabul: Pet Mode di Deepal S05 dan Nevo Q05.

Cara kerjanya tergolong simpel tetapi solutif. Lewat layar head unit, pengemudi tinggal masuk ke Scene Mode lalu mengaktifkan Pet Mode.

Sekali sentuh, sistem AC langsung mengambil alih tugas menjaga suhu kabin tetap sejuk dan ideal untuk anabul.

Kaca jendela bakal menutup otomatis dan pintu langsung terkunci rapat demi keamanan.