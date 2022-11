Bikin Bangga, Bupati Tanjung Jabung Timur Terima Penghargaan di Swiss

jpnn.com, TANJUNG JABUNG TIMUR - Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto memperoleh anugerah Wetland City Accreditation (WCA) atau Akreditasi Lahan Basah dalam konferensi Ramsar’s Awards di Jenewa, Swiss.

Romi Haryanto dinilai berhasil mengintegrasikan manajemen konservasi dan keberlanjutan lahan basah. Dia pun menjadi bupati pertama di Indonesia yang menerima penghargaan tersebut.

Merujuk surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pemberian akreditasi WCA ini adalah yang pertama kali bagi Indonesia.

Romi berharap penghargaan tersebut menjadi momentum strategis guna meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Kebijakan pembangunan yang kami lakukan didasari oleh kesadaran bahwa bumi adalah titipan anak cucu yang harus kita jaga, untuk itu perlu kami kelola dengan baik dan bijak,” kata Romi dalam keterangannya, Rabu (16/11).

Konvensi Ramsar adalah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan.

Konvensi ini disusun dan disetujui negara-negara peserta sidang di Ramsar, Iran pada tanggal 2 Februari 1971 dan mulai berlaku 21 Desember 1975.

Nama resmi konvensi ini adalah The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat. Anggota dari perjanjian ini berasal dari negara-negara di seluruh dunia yang memiliki lahan basah di negaranya.