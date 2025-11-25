Bikin Haru! Anak SD di Pulau Terpencil di Riau Antusias Sambut Kedatangan Perdana MBG

jpnn.com, BENGKALIS - Momen mengharukan terjadi saat kedatangan perdana paket makan bergizi gratis (MBG) di sebuah sekolah di pulau terpencil di Riau.

Siswa berseragam putih merah berlarian, berteriak riang, dan bertepuk tangan menyambut kedatangan mobil yang membawa paket MBG.

Suasana ceria itu terjadi di halaman depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 23 Rupat.

"Ya Allah, sudah dinanti-nanti anak-anak, (MBG) ini," kata seseorang di dalam mobil pengantar MBG sambil mengabadikan momen tersebut dikutip dari akun @tvrinasional di Instagram, Selasa (25/11).

Video berdurasi sekitar 25 detik itu memperlihatkan betapa para siswa antusias menyambut kedatangan MBG.

"Ya Allah, senangnya lihat anak-anak bahagia menerima program MBG. Senyum mereka begitu tulus, terima kasih Pak. Panjang umur perjuangan," tulis akun Aris Apuesto.

Menurut sumber video tersebut dari akun @andizainal0 di TikTok, momen tersebut terekam saat pembagian perdana MBG.