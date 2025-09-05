Bikin Haru, Ini Pesan Sri Mulyani untuk Rakyat Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan Indonesia seusai rumahnya dijarah oleh masyarakat.

“Saya yakin bangsa Indonesia, seluruh rakyatnya ingin terus membangun dan memperbaiki Indonesia dengan damai, gotong royong, dan kerja sama menjaga persatuan. Inilah sumber inspirasi dan kekuatan kita,” kata Sri Mulyani dikutip Jumat (5/9).

Bendahara negara menyampaikan akan terus bekerja keras, jujur, adil, terbuka, transparan, dan akuntabel dalam mengemban amanat, harapan, serta kepercayaan masyarakat Indonesia.

“Mari jaga bersama Indonesia. Bekerja, bangkit lagi untuk meneruskan perjuangan mencapai Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Karena saya yakin, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Untuk Indonesia,” tutur dia.

Sri Mulyani pun berterima kasih atas dukungan dan ucapan simpati yang telah disampaikan.

Sebelumnya, rumah pribadi Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan pada Minggu (31/8) dini hari.

Berdasarkan kesaksian sejumlah warga di sekitar jalan rumah Sri Mulyani Minggu (31/8), penjarahan terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama terjadi pada pukul 01.00 WIB dan gelombang kedua pada 03.00 WIB.

Gelombang kedua melibatkan massa yang lebih banyak, dengan rata-rata penjarah diperkirakan berusia sekitar 20-an tahun.