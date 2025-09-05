menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bikin Haru, Ini Pesan Sri Mulyani untuk Rakyat Indonesia

Bikin Haru, Ini Pesan Sri Mulyani untuk Rakyat Indonesia

Bikin Haru, Ini Pesan Sri Mulyani untuk Rakyat Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menkeu Sri Mulyani menegaskan gaji ke-13 bukti komitmen pemerintah juga stabilitas ekonomi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan Indonesia seusai rumahnya dijarah oleh masyarakat.

“Saya yakin bangsa Indonesia, seluruh rakyatnya ingin terus membangun dan memperbaiki Indonesia dengan damai, gotong royong, dan kerja sama menjaga persatuan. Inilah sumber inspirasi dan kekuatan kita,” kata Sri Mulyani dikutip Jumat (5/9).

Bendahara negara menyampaikan akan terus bekerja keras, jujur, adil, terbuka, transparan, dan akuntabel dalam mengemban amanat, harapan, serta kepercayaan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

“Mari jaga bersama Indonesia. Bekerja, bangkit lagi untuk meneruskan perjuangan mencapai Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Karena saya yakin, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Untuk Indonesia,” tutur dia.

Sri Mulyani pun berterima kasih atas dukungan dan ucapan simpati yang telah disampaikan.

Sebelumnya, rumah pribadi Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan pada Minggu (31/8) dini hari.

Baca Juga:

Berdasarkan kesaksian sejumlah warga di sekitar jalan rumah Sri Mulyani Minggu (31/8), penjarahan terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama terjadi pada pukul 01.00 WIB dan gelombang kedua pada 03.00 WIB.

Gelombang kedua melibatkan massa yang lebih banyak, dengan rata-rata penjarah diperkirakan berusia sekitar 20-an tahun.

Menkeu Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan Indonesia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI