jpnn.com, LOS ANGELES - Kreator konten asal Amerika Serikat, IShowSpeed kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Sebab, dia baru saja meraih penghargaan Streamer of the Year dalam ajang The Streamer Awards 2026 di Los Angeles.

Prestasi itu mengantarkan nama IShowSpeed memecahkan rekor sebagai kreator pertama yang meraih kategori tersebut tiga kali berturut-turut.

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Pemilik nama asli Darren Watkins Jr. itu jadi perbincangan tidak hanya karena rekor yang ditorehkan.

Akan tetapi, IShowSpeed menarik perhatian lantaran menyampaikan sambutan dalam bahasa Indonesia ketika menerima penghargaan The Streamer Awards 2026.

Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama ini.

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"Terima kasih banyak semuanya. Aku mulai dari nol. Cuma anak kecil dengan mimpi besar. Kalian sudah bersamaku dari awal. Kalian bukan cuma penggemar, kalian keluargaku," ungkap IShowSpeed, Jumat (13/11).

Penggemar Cristiano Ronaldo itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti berkarya.