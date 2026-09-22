Bikin Heboh, Oknum Kasatpol PP Lecehkan Bawahan dengan Cara Dipeluk & Dikecup

jpnn.com, TANGERANG - Polda Banten menerima laporan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum pejabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Tangerang berinisial AS terhadap bawahannya.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan berdasarkan aduan yang dilayangkan pelapor berinisial B, peristiwa tersebut terjadi di lingkungan kerja pada awal September 2026.

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"Polda Banten memang menerima adanya laporan terkait dengan ini. Laporan itu sudah diterima," ujarnya, Selasa (22/8).

Dia menyatakan untuk saat ini tim penyidik tengah menindaklanjuti laporan yang masuk dengan menerbitkan surat perintah tugas untuk melakukan pendalaman penyidikan dan penyelidikan.

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"Hari ini akan diterbitkan surat perintah tugas sehingga penyidik nanti akan mendalami terkait dengan laporan ini," katanya.

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Maruli mengatakan berdasarkan keterangan awal dari pihak pelapor insiden dugaan pelecehan itu bermula dari hubungan kerja rutin di kantornya.

Saat pertemuan berlangsung, oknum Kasatpol PP yang awalnya diduga hendak bersalaman, justru melakukan tindakan di luar dugaan.

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"Dalam laporan itu, si terlapor waktu bertemu sepertinya meminta salaman. Ternyata, pelapor mengatakan bukan salaman, namun dipeluk dan di dalam laporannya itu disebutkan dipeluk dan diberikan kecupan-kecupan," terangnya.

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Kendati demikian, atas informasi tersebut tim penyidik memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui, melihat, atau mendengar langsung kejadian tersebut sebagai memastikan kebenarannya.

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"Apa pun itu kami akan dalami. Apakah informasi itu baru sepihak, kita akan dalami dari siapa saja yang mengetahui, melihat, mendengar tentang kasus ini," katanya.

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Menurut dia hingga saat ini kepolisian mencatat baru ada satu orang diduga menjadi korban yang secara resmi membuat laporan pengaduan.

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"Jadi kan ini cukup sensitif. Kami juga mungkin menjaga marwah. Nanti lah kami akan sampaikan clear saat pemeriksaan sudah tuntas," kata dia. (antara/jpnn)