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Bikin Kegiatan Buat Gen Z, PDIP Dekatkan Edukasi Politik ke Anak Muda

Bikin Kegiatan Buat Gen Z, PDIP Dekatkan Edukasi Politik ke Anak Muda
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Momen kegiatan Muda-Mudi Sekolah Partai PDI Perjuangan di kantor Jakarta Selatan, Selasa (21/10). Foto: Dok. DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - DPP PDIP menggelar kegiatan Muda-Mudi Sekolah Partai PDI Perjuangan di kantor Jakarta Selatan, Selasa (21/10). Acara dihadiri ratusan generasi muda dari berbagai daerah.

Kepala Sekolah Partai PDIP Komarudin Watubun menjadi elite parpol yang membuka kegiatan tersebut.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayati, serta Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Yuke Yurike terlihat hadir di lokasi.

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Selain itu, tampak Bendahara Umum dan Sekretaris Umum Sekolah Partai PDIP Sigit K. Yunianto serta Nida Zidny Paradisa.

Bung Komar sapaan Komarudin saat membuka kegiatan mengaku bangga melihat tingginya animo pemuda menghadiri acara.

Menurutnya, masa depan dan estafet kepemimpinan bangsa ini berada di pundak generasi muda.

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Kegiatan hari ini di Sekolah Partai bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan berakar kuat pada tonggak sejarah bangsa, yakni nilai luhur Sumpah Pemuda.

Dia menceritakan para peserta disuguhkan pemandangan sarat sejarah setibanya di ruang utama aula Sekolah Partai.

DPP PDIP menggelar program Muda-Mudi Sekolah Partai yang diikuti ratusan pemuda terpilih untuk mengenalkan sejarah dan pendidikan politik bangsa.

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