Bikin Kejutan Lawan Thailand, Kamboja Tunggu Indonesia di Final SEA V Cup 2026
jpnn.com, JAKARTA - Kamboja membuat kejutan di semifinal SEA V Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand.
Berlaga di Candon City Arena, Sabtu (18/7), skuad asuhan Samaeth Nouv itu menang dengan skor 3-1 (25-21, 16-25, 25-23, 25-17).
Raihan ini sejatinya mengulang laga semifinal SEA Games 2023 saat Kamboja juga mampu menang melawan Thailand.
Saat itu berlaga di Phnom Penh tercatat Mom Kuon cum suis juga menang dengan skor 3-2 (18-25, 21-25, 25-21, 25-16, 15-10).
Hasil ini juga mengantarkan Channaro Suon dan kolega akan menunggu pemenang laga Indonesia menghadapi Vietnam.
Laga final SEA V Cup 2026 rencananya digelar di Candon City Arena, Minggu (19/7), mulai pukul 19.00 malam WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.
Adapun peringkat kelima ditempati oleh Filipina yang mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0 (25-21, 28-26, 25-22). (fal/jpnn)
Kamboja menunggu Indonesia di final SEA V Cup 2026 seusai membuat kejutan dengan mengalahkan Thailand, Sabtu (18/7).
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Muhammad Naufal
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