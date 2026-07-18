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Bikin Kejutan Lawan Thailand, Kamboja Tunggu Indonesia di Final SEA V Cup 2026

Bikin Kejutan Lawan Thailand, Kamboja Tunggu Indonesia di Final SEA V Cup 2026
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Pevoli Kamboja, Mom Kuon saat berlaga pada semifinal ajang SEA V Cup 2026 melawan Thailand di Candon City Arena, Sabtu (18/7). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Kamboja membuat kejutan di semifinal SEA V Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand.

Berlaga di Candon City Arena, Sabtu (18/7), skuad asuhan Samaeth Nouv itu menang dengan skor 3-1 (25-21, 16-25, 25-23, 25-17).

Raihan ini sejatinya mengulang laga semifinal SEA Games 2023 saat Kamboja juga mampu menang melawan Thailand.

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Saat itu berlaga di Phnom Penh tercatat Mom Kuon cum suis juga menang dengan skor 3-2 (18-25, 21-25, 25-21, 25-16, 15-10).

Hasil ini juga mengantarkan Channaro Suon dan kolega akan menunggu pemenang laga Indonesia menghadapi Vietnam.

Laga final SEA V Cup 2026 rencananya digelar di Candon City Arena, Minggu (19/7), mulai pukul 19.00 malam WIB.

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Adapun peringkat kelima ditempati oleh Filipina yang mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0 (25-21, 28-26, 25-22). (fal/jpnn)

Kamboja menunggu Indonesia di final SEA V Cup 2026 seusai membuat kejutan dengan mengalahkan Thailand, Sabtu (18/7).


Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Muhammad Naufal

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