Bikin Kejutan Lawan Thailand, Kamboja Tunggu Indonesia di Final SEA V Cup 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kamboja membuat kejutan di semifinal SEA V Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand.

Berlaga di Candon City Arena, Sabtu (18/7), skuad asuhan Samaeth Nouv itu menang dengan skor 3-1 (25-21, 16-25, 25-23, 25-17).

Raihan ini sejatinya mengulang laga semifinal SEA Games 2023 saat Kamboja juga mampu menang melawan Thailand.

Baca Juga: Timnas Voli Putra Indonesia Punya Banyak PR Menjelang Semifinal SEA V Cup 2026

Saat itu berlaga di Phnom Penh tercatat Mom Kuon cum suis juga menang dengan skor 3-2 (18-25, 21-25, 25-21, 25-16, 15-10).

Hasil ini juga mengantarkan Channaro Suon dan kolega akan menunggu pemenang laga Indonesia menghadapi Vietnam.

Laga final SEA V Cup 2026 rencananya digelar di Candon City Arena, Minggu (19/7), mulai pukul 19.00 malam WIB.

Baca Juga: Timnas Voli Putra Indonesia Jumpa Vietnam di Semifinal SEA V Cup 2026

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Adapun peringkat kelima ditempati oleh Filipina yang mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0 (25-21, 28-26, 25-22). (fal/jpnn)