Bikin Konser Harmoni untuk Negeri, IKASMAN 37 Ingin Terlibat Menjaga Persatuan

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni SMA 37 Jakarta (IKASMAN 37) bakal menggelar konser berjudul Harmoni untuk Negeri: Kirribilly Road to Liverpool di Deheng House, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Ketua Umum IKASMAN 37 Komjen Pol (Purn) Boy Rafli Amar mengatakan konser dibuat pihaknya dengan membawa pesan persatuan, toleransi, dan kebersamaan di tengah keberagaman Indonesia.

“IKASMAN 37 sebagai bagian dari civil society sangat terdorong menjadi bagian entitas yang ikut aktif membangun narasi pentingnya mewujudkan semangat hidup harmoni di tengah keberagaman bangsa Indonesia dari aspek suku, agama, ras, dan budaya,” kata Boy dalam keterangannya, Minggu (26/7).

Konser yang menghadirkan Kirribilly, Cakra Khan, dan Astrid itu digelar untuk mendukung perjalanan band musik itu menuju International Beatleweek 2026 di Liverpool, Inggris, pada Agustus mendatang.

Menurut Boy, penampilan Kirribilly di Liverpool bukan sekadar pertunjukan musik semata, melainkan membawa misi memperkenalkan Indonesia di level global.

“IKASMAN 37 ikut bersyukur dan bangga ada anggotanya, Biwodowidito ‘Dikky’ Witoradyo, yang tergabung dalam Kirribilly dan telah diundang ke Liverpool untuk tampil dalam International Beatleweek 2026,” ujarnya.

Mantan Kepala BNPT itu menilai musik merupakan bahasa universal yang dapat membangun persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat dunia.

“Ini bukan sekadar tampil memainkan musik, tetapi juga membawa misi sebagai duta musik Indonesia yang akan mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Musisi Indonesia harus Go International,” lanjut Boy.