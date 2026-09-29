Bikin Malaysia Frustrasi, Dion Cools Soroti Pertahanan Timnas Indonesia

jpnn.com - Keunggulan jumlah pemain belum cukup bagi Malaysia untuk mengalahkan Timnas Indonesia. Meski menghadapi 10 pemain, Harimau Malaya tetap gagal menemukan celah hingga pertandingan berakhir 0-0.

Kapten Malaysia, Dion Cools, mengakui hasil tersebut mengecewakan. Pasalnya, Malaysia sempat diuntungkan setelah Indonesia harus bermain dengan 10 pemain.

Namun, bek berusia 30 tahun itu tidak ingin mengecilkan perjuangan Indonesia. Menurut Cools, pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak awal dan kedua tim menunjukkan determinasi besar.

Baca Juga: Dion Cools Bongkar Sisi Lain dari Rivalitas Timnas Indonesia dan Malaysia

"Pertandingan yang sangat bagus dan saya pribadi sangat menikmatinya. Tentu saja tensinya tinggi, tetapi saya pikir kedua tim sudah memberikan yang terbaik," kata Cools dikutip dari laman resmi FIFA.

Cools juga menyoroti atmosfer pertandingan yang membuat duel Indonesia kontra Malaysia semakin menarik.

Di tengah rivalitas kedua negara, ia melihat para pemain tetap menunjukkan rasa saling menghormati di lapangan.

"Para suporter bisa menikmati laga yang menarik dari kedua belah pihak, dan ada rasa saling menghormati yang sangat besar dari kedua tim di lapangan," ujarnya.

Kartu merah Thom Haye menjadi salah satu titik penting dalam pertandingan. Malaysia kemudian memiliki keunggulan jumlah pemain dan peluang untuk lebih leluasa membangun serangan.