Bikin Panas, Pelatih Persib Buang Beban kepada Borneo FC
jpnn.com - SAMARINDA - Peracik Persib Bandung Bojan Hodak memanaskan suasana menjelang pertemuan timnya dengan Borneo FC pada laga tunda pekan ke-21 Super League, di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3) malam WIB.
Hodak bak membuang semua beban laga nanti kepada Borneo FC.
Pria plontos berkebangsaan Kroasia itu menyebut, apa pun hasil superbig match nanti, Persin tetap berada di puncak (lihat klasemen di bawah).
"Seandainya kalah, kami masih ada di puncak klasemen. Bagi mereka, jika kalah, peluang mereka untuk mengejar akan makin kecil," tutur Hokda.
Menurutnya, situasi itu memberikan keuntungan secara psikologis bagi anak asuhnya.
Jika Persib tampil tanpa beban dan lalu menang, maka jarak poin menjadi lebih jauh dari Borneo FC.
Jika Persib tampil tanpa beban dan lalu menang, maka jarak poin menjadi lebih jauh dari Borneo FC.
