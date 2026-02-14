Bikin PANFEST 2026 di GBK, PAN Harap Internal Solid Demi Target 2029

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menggelar PANFEST 2026 di Hutan Kota GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2) untuk menunjukkan produk hilirisasi pangan Indonesia.

Hal demikian seperti disampaikan Ketua Pelaksana PANFEST 2026 Abdul Hakim Bafagih di lokasi, Sabtu.

"Ini bentuk hilirisasi daripada produk-produk pangan kita. Bentuk kreativitas dari seluruh dapil yang ada di Indonesia. Kami sajikan di sini untuk kita nikmati bersama," ujar Hakim, Sabtu.

Dia menuturkan arahan Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan ialah acara PANFEST 2026 ditujukan untuk tenaga dan staff ahli, kader, bahkan para office boy (OB) di partai mereka.

"Selama ini kami repotkan, sekarang waktunya panjenengan semua buat happy-happy," kata Hakim.

Menurut dia penyelenggaraan acara PANFEST 2026 murni berasal dari swakelola fraksi. Seluruh anggota DPR fraksi PAN urunan agar acara terlaksana.

Baca Juga: DPW PAN Sumut Tegaskan Mengawal Kepemimpinan Presiden Prabowo Hingga 2034

Hakim berdoa PANFEST 2026 membuat semua elemen di PAN makin solid untuk membawa partai ke posisi tiga besar pada Pemilu 2029.

"Ketum, mohon doanya supaya fraksi makin kompak, supaya fraksi makin hebat, dan insyaallah target 2029 besok saya rasa tiga besar bukan hal mustahil," kata Hakim.