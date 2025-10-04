menu
Bikin Penonton Bergoyang, Letto Bawakan Lagu Sandaran Hati Versi Koplo
Grup band Letto di Synchronize Festival 2025, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Synchronize Fest 2025 digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat selama tiga hari, yakni 3, 4, 5 Oktober.

Grup band Letto menjadi salah satu penampil yang mencuri perhatian penonton.

Grup musik yang digawangi Noe sebagai vokalis itu memulai aksinya dengan interaksi hangat.

Noe, bahkan sempat melontarkan kalimat jenaka yang ditujukan untuk para penonton muda yang mungkin mengenal lagu Letto dari orang tua mereka.

"Salam buat orang tuamu yang sudah mengenalkan lagu ini sejak bayi," ujar Noe di District Stage, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/10) malam.

Dalam penampilannya malam tadi, Letto memberikan kejutan kepada penonton.

Grup band asal Yogyakarta itu mengubah aransemen lagu hits mereka, Sandaran Hati.

Lagu pop tersebut berubah irama menjadi dangdut koplo.

