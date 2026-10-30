Bikin Teh dari Ganja, Kurir Narkoba 12 Kg Dibekuk Polisi

jpnn.com, BANDUNG - Polresta Bandung membekuk seorang pengedar narkoba berinisial AR (27 tahun) yang mengedarkan ganja seberat 12 kilogram di wilayah Kabupaten Bandung.

Rencana peredaran narkoba itu diungkap Satres Narkoba Polresta Bandung, setelah menangkap AR di kamar kontrakan di Kampung Cikanyang Kidul, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung pada Rabu (28/10/2026).

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan tersangka AR mendapat kiriman barang haram itu dari pengedar di Medan, Sumatera Utara.

Pergerakan AR terdeteksi setelah yang bersangkutan kedapatan bertransaksi narkoba di kawasan Terminal Kiaracondong, Kota Bandung.

"Alhamdulillah kami mendapatkan barang bukti sebanyak 12 kilogram narkotika jenis ganja, kiriman dari Medan, yang kami amankan di wilayah Kiaracondong," kata Tri dalam press release pengungkapan kasus narkoba di Mapolresta Bandung, Jumat (30/10).

Dia menjelaskan, setelah menerima paket ganja, AR rencananya akan mengirimkan ke seseorang di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Jaringan lapas ini pun tengah diselidiki oleh penyidik Satresnarkoba.

"Betul (jaringan lapas), baik yang dari lapas nya maupun nanti pengirimnya ya. Kami mohon doanya dari semua semoga kami bisa terus melakukan pemberantasan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika," jelasnya.