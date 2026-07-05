Bila Dapat Hak Asuh Anak, Ruben Onsu Tidak Akan Persulit Sarwendah
jpnn.com, JAKARTA - Persoalan antara Ruben Onsu dengan Sarwendah terkait hak anak kini memasuki babak baru.
Pasalnya, Ruben Onsu telah mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Sidang perdana gugatan hak asuh anak itu dijadwalkan digelar pada 15 Juli 2026 mendatang.
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan, kliennya tidak akan mempersulit Sarwendah untuk bertemu buah hati jika gugatan hak asuh anak tersebut dikabulkan oleh majelis hakim.
Pihak Ruben Onsu ingin tetap menjaga hubungan baik antara anak-anak dan ibu kandung bila hak asuh jatuh ke tangannya.
"Dan yang pasti kalau hal itu dikabulkan oleh pengadilan, Ruben Onsu sudah mengatakan dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh S, yaitu tidak mengizinkan anak-anaknya untuk berkumpul bersama dengan ibunya," kata Minola Sebayang dalam wawancara melalui Zoom, Jumat (3/7).
Menurutnya, siapa pun yang nantinya memenangkan hak asuh di pengadilan, hak dasar orang tua lainnya untuk bertemu anak tidak boleh hilang.
"Siapa pun yang menjadi pemenang dalam gugatan hak asuh anak ini, itu tidak akan bisa mengeliminasi hak ibu maupun hak ayah untuk berkumpul bersama-sama dengan anaknya ya," ucapnya.
Persoalan antara Ruben Onsu dengan Sarwendah terkait anak kini memasuki babak baru.
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