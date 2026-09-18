Bila Film Istimewa Tembus 1 Juta Penonton, Produser Janji Siap Bangun Rumah Singgah

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran film Istimewa ternyata menyimpan sebuah janji dari sang produser, Abdullah Mansuri.

Perjalanan panjang bersama para teman-teman istimewa selama proses pembuatan film membuat Abdullah Mansuri merasa terpanggil untuk menghadirkan dampak yang lebih luas melampaui batas penayangan di bioskop.

Bagi dirinya, karya ini bukan sekadar tontonan hiburan semata, melainkan sebuah wadah perjuangan agar anak-anak istimewa mendapatkan ruang yang layak untuk terus bertumbuh.

"Buat saya, Istimewa bukan hanya tentang membuat sebuah film, tapi bagaimana kita bisa terus memberikan ruang bagi teman-teman Istimewa untuk tumbuh, berkarya, dan punya tempat yang aman untuk pulang. Karena itu, saya punya janji. Kalau Istimewa bisa mencapai satu juta penonton, saya ingin membangun Rumah Singgah Istimewa di setiap provinsi di Indonesia," ujar Abdullah Mansuri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9).

"Saya ingin film ini tidak berhenti sebagai cerita yang kita tonton, tetapi bisa menjadi langkah untuk menghadirkan ruang nyata bagi mereka," sambungnya.

Janji tersebut menjadi bagian dari harapan yang lebih besar di balik film Istimewa.

Pencapaian satu juta penonton bukan hanya ditujukan sebagai angka bagi sebuah film, tetapi diharapkan dapat menjadi momentum untuk menghadirkan lebih banyak ruang yang aman, inklusif, dan memberikan kesempatan bagi teman-teman Istimewa di berbagai daerah untuk tumbuh dan berkarya.

Sementara itu berperan sebagai Pak Mahendra, Mathias Muchus mengaku terkesan dengan pesan mendalam yang dibawa oleh film ini.