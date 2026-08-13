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Bilal Hasan Bawa Nama Indonesia ke UFC, Debut Sudah di Depan Mata?

Bilal Hasan Bawa Nama Indonesia ke UFC, Debut Sudah di Depan Mata?
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Bilal Hasan (kedua dari kanan) tidak perlu menunggu lama untuk memastikan namanya masuk ke jajaran petarung UFC. Foto: Instagram/dwcs.

jpnn.com - Panggung terbesar dalam karier Bilal Hasan kini sudah menanti.

Petarung berjuluk Indoninja itu mengumumkan bakal tampil di UFC Shanghai pada 29 Agustus 2026.

Kabar tersebut datang tidak lama setelah Bilal memastikan tempat di UFC melalui penampilan impresif pada Dana White's Contender Series (DWCS) Season 10.

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Bilal mendapatkan kontrak UFC setelah menghabisi Mridul Saikia dalam waktu hanya 45 detik. Petarung asal India tersebut tak mampu melanjutkan pertandingan setelah Bilal meraih kemenangan TKO pada Senin (11/8/2026).

Momentum itu langsung dimanfaatkan Bilal untuk mengabarkan langkah berikutnya.

"Indoninja di UFC Shanghai. H-17," kata Bilal.

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Dalam pengumuman tersebut, Bilal turut menampilkan bendera Indonesia dan Peru. 

Meski demikian, UFC belum mengesahkan pertandingan tersebut. Nama Bilal juga belum tercantum dalam daftar resmi preliminary card UFC Shanghai.

Petarung berdarah Indonesia Bilal Hasan baru saja mendapat kontrak UFC. Akan segera debut di Shanghai?

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