Bilal Hasan Mengamuk 45 Detik, Dana White Tak Sabar Melihatnya di UFC
jpnn.com - Bilal Hasan tidak perlu menunggu lama untuk memastikan namanya masuk ke jajaran petarung UFC
Penampilan singkat di Dana White's Contender Series (DWCS) menjadi panggung yang mengantarkan petarung Indonesia tersebut menuju kompetisi MMA paling bergengsi di dunia.
Bilal hanya membutuhkan 45 detik untuk menghentikan Mridul Saikia sekaligus mengamankan kontrak UFC di Meta Apex, Rabu (12/8/2026) pagi WIB.
Bilal Hasan Langsung Agresif
Bilal tampil agresif sejak awal. Sebuah pukulan kanan membuat Saikia kehilangan keseimbangan sebelum terjatuh.
Petarung kelahiran Hawaii itu kemudian melanjutkan serangan sampai wasit menghentikan pertarungan dan memberikan kemenangan TKO kepada Bilal.
Penampilan singkat tersebut langsung mendapat perhatian Dana White. Bos UFC itu menilai Bilal berhasil menjawab ekspektasi besar yang mengiringi debutnya di DWCS.
"Dia datang dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Benar-benar membuktikan itu," kata Dana White.
Dana bahkan mengaku sudah tidak sabar melihat kemampuan Bilal ketika akhirnya menjalani pertarungan di UFC.
Bilal Hasan tidak perlu menunggu lama untuk memastikan namanya masuk ke jajaran petarung UFC
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