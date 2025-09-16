menu
Billy Syahputra Akhirnya Blak-blakan Soal Kabar Kehamilan Vika Kolesnaya

Billy Syahputra Akhirnya Blak-blakan Soal Kabar Kehamilan Vika Kolesnaya
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra akhirnya blak-blakan soal kabar kehamilan istrinya, Vika Kolesnaya.

Dia mengatakan bahwa usia kandungan sang istri sudah memasuki 7 bulan.

"Alhamdulillah," kata Billy Syahputra dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Adik mendiang Olga Syahputra itu menyebut Vika Kolesnaya diprediksi melahirkan pada akhir tahun ini.

Oleh sebab itu, Billy Syahputra pun memohon doa agar persalinan istri berjalan lancar.

"Kalau enggak ada halangan, November, Desember, insyaallah," jelas pria berusia 34 tahun itu.

Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya telah menggelar gender reveal calon anak pertama.

Adapun calon bayi pasangan selebritas itu diprediksi berjenis kelamin laki-laki.

