menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Billy Syahputra Ungkap Kemungkinan Istrinya Vika Kolesnaya Ganti Status ke WNI

Billy Syahputra Ungkap Kemungkinan Istrinya Vika Kolesnaya Ganti Status ke WNI

Billy Syahputra Ungkap Kemungkinan Istrinya Vika Kolesnaya Ganti Status ke WNI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/vika.kolesnaya

jpnn.com, JAKARTA - Billy Syahputra mengungkapkan kemungkinan istrinya, Vika Kolesnaya akan menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah mereka memiliki anak.

Sebagaimana diketahui, Vika Kolesnaya saat ini masih berstatus sebagai warga negara asing (WNI) Belarus.

Terkait hal itu, Billy menyatakan belum mendiskusikannya perihal keputusan Vika atas status kewarganegaraannya.

Baca Juga:

“Aku enggak bisa ngomong, ya. Enggak tahu, ya. Kalau dia mau jadi WNI atau enggaknya, aku enggak paham," kata Billy Syahputra di kawasan Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Billy menjelaskan dirinya akan mencoba mendiskusikan perihal status kewarganegaan tersebut dengan sang istri.

Keputusan mengenai kewarganegaraan Vika akan dibahas lebih lanjut setelah kelahiran anak mereka.

Baca Juga:

Namun, adik almarhum Olga Syahputra itu enggan mendesak istrinya untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

“Kalau untuk WNI, enggak tahu, ya. Entar harus diomongin pelan-pelan, tetapi, kan, balik lagi, kalau aku enggak pernah memaksa,” tuturnya.

Billy Syahputra mengungkapkan kemungkinan istrinya, Vika Kolesnaya akan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah kelahiran anak mereka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI