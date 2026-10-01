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Billy Syahputra Ungkap Kronologi Cekcok dengan Penjaga Kamar Mandi

Billy Syahputra Ungkap Kronologi Cekcok dengan Penjaga Kamar Mandi
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Billy Syahputra. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus presenter, Billy Syahputra mengungkap kejadian tidak mengenakkan yang dialaminya di Pantai Dreamland, Bali baru-baru ini.

Dia mengaku sempat terlibat cekcok dengan seorang pria yang merupakan penjaga kamar mandi.

Peristiwa itu bermula ketika Billy Syahputra membawa anaknya ke kamar mandi setelah kedinginan dan tubuhnya dipenuhi pasir.

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Menurutnya, dirinya kemudian diminta membayar Rp10 ribu terlebih dahulu oleh penjaga kamar mandi. Dia meminta orang tersebut bersabar.

Situasi kemudian memanas setelah Billy Syahputra merasa didorong dan diminta untuk segera membayar. Keduanya pun terlibat adu mulut.

“Dari situ kami cekcok mulut dan dia minta dipukul sama aku. Ya aku enggak mungkin, aku tahan,” kata Billy Syahputra.

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Adik mendiang Olga Syahputra itu kemudian memperlihatkan rekaman saat dirinya berhadapan dengan orang yang meminta uang Rp10 ribu.

Dalam rekaman, Billy Syahputra menjelaskan bahwa dirinya sedang membawa anak yang membutuhkan kamar mandi setelah bermain di pantai.

Aktor sekaligus presenter, Billy Syahputra mengungkap kejadian tidak mengenakkan yang dialami di Pantai Dreamland, Bali baru-baru ini.

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