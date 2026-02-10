menu
Billy Syahputra Ungkap Rencana Lebaran Tahun Ini Bareng Vika Kolesnaya

Billy Syahputra Ungkap Rencana Lebaran Tahun Ini Bareng Vika Kolesnaya

Billy Syahputra Ungkap Rencana Lebaran Tahun Ini Bareng Vika Kolesnaya
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Billy Syahputra mengungkapkan rencana Lebaran tahun ini bersama istrinya, Vika Kolesnaya.

Rencananya, keluarga sang istri yang berasal dari Belarusia akan datang ke Indonesia menjelang Lebaran nanti.

Akan tetapi, Billy Syahputra menyebut bahwa orang tua Vika tidak bisa ikut karena takut untuk naik pesawat.

Baca Juga:

"Lebarannya mungkin kalau enggak meleset ya, keluarganya Vika datang ke sini. Tetapi, tanpa mama papanya karena mereka takut naik pesawat sama seperti orang tua gue," kata Billy Syahputra di kawasan PIK 2, Minggu (8/2).

"Kakak-kakaknya sama istrinya, adik-adiknya sama anaknya datang ke Indonesia," sambungnya.

Setelah itu, Billy Syahputra berencana untuk ke Belarusia bersama-sama setelah Lebaran nanti.

Baca Juga:

Adik mendiang ayah Olga Syahputra itu sebenarnya sudah berencana ke Belarusia pada Januari 2026 lalu.

Akan tetapi, rencana itu batal karena terkendala alasan tertentu

Selebritas Billy Syahputra mengungkapkan rencana Lebaran tahun ini bersama istrinya, Vika Kolesnaya.

