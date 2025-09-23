Bima Arya Tekankan Urgensi Kepedulian Lingkungan di PKKMB UMJ 2025

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan pesan kepada mahasiswa baru UMJ tentang urgensi kepedulian terhadap isu lingkungan.

Isu ini dia sampaikan pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) di Auditorium KH. Azhar Bashir, Gedung Cendekia, Senin (22/9).

Bima Arya menekankan pentingnya kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda dengan mengangkat isu global warming yang kini memasuki fase “global boiling”.

Dia menegaskan bahwa kampus harus menjadi laboratorium nyata untuk membangun pola hidup hijau dan berkelanjutan.

Pada tahun ini PKKMB UMJ mengusung tema “Green and Sustainable Global Campus” atau Kampus Global Hijau dan Berkelanjutan.

Selaras dengan tema tersebut Bima Arya mengajak 3.838 mahasiswa baru agar meneladani gerakan lingkungan dari tokoh-tokoh dunia hingga komunitas lokal seperti Greta Thunberg dan Pandawara.

“Kalau kita tidak berbuat apa-apa maka kita tidak akan ke mana-mana. Kampus ini harus menjadi ruang hidup yang hijau, ramah lingkungan, dan berdaya global,” ungkapnya.

Wamendagri juga menegaskan komitmennya untuk bersinergi bersama UMJ dalam membangun jejaring internasional dan mendorong terciptanya green campus yang mampu mengelola sampah dari hulu ke hilir.