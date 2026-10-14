Bima Setiawan Diduga Pakai Dana Bencana di BNPB untuk Beli Saham PT Medela Potentia

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyimpangan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Bima Setiawan (BMS).

Bima merupakan adik mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto yang diduga memakai dana bencana itu untuk membeli saham sebuah perusahaan.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan awalnya BNPB bermitra dengan sejumlah penyedia barang dan jasa melalui penunjukan langsung selama 2024-2026.

Dari sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan BMS selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari kepala BNPB.

"Dengan total nilai pengadaan lebih kurang mencapai Rp148 miliar," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Diketahui bahwa nilai pengadaan tersebut sejumlah Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.

Pengadaan yang menggunakan DSP kebencanaan BNPB tersebut diduga mengalir ke perusahaan terafiliasi Bima, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya.

"Salah satunya pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE. Diketahui kepemilikan PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07 persen," ungkap Taufik.