Bimo/Thesya Dapat Kesempatan Tak Terduga di Kejuaraan Dunia 2026

jpnn.com - Pasangan Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran mendapat kesempatan berharga untuk tampil di ajang BWF World Championships 2026.

Ganda campuran peringkat 46 dunia itu sejatinya tengah dipersiapkan PBSI untuk tampil pada turnamen level International Challenge dan Super 100 di Pontianak.

Kesempatan tampil di Kejuaraan Dunia membuat keduanya bertekad memberikan penampilan terbaik sebagai bekal menghadapi turnamen berikutnya.

"Kami sedang persiapan ke dua turnamen di Pontianak pada akhir Agustus sampai awal September."

"Lalu tiba-tiba harus main di Kejuaraan Dunia pastinya kami siap. Paling lebih disiapkan mental, kerja keras dan yakinnya," ujar Thesya.

Indonesia menempatkan empat pasangan ganda campuran di BWF World Championships 2026.

Selain Bimo/Thesya, ada Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, serta Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

Para pemain saat ini tengah dalam perjalanan menuju New Delhi, India.