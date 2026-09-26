Binawan Group Menuju Setengah Abad Ingin Berdampak yang Lebih Luas

jpnn.com, JAKARTA - Binawan Group memulai rangkaian menuju perayaan 50 tahun dengan menggelar Media Gathering bertajuk “The Power of Collaboration: How Ecosystems Are Shaping Indonesia’s Future” di Al Jazeerah Signature Restaurant & Lounge, Menteng, Jakarta Pusat.

Forum ini mempertemukan pimpinan perusahaan, pemerintah yang diwakili Kementerian Luar Negeri, insan media, dan diaspora Indonesia untuk membahas bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat menjadi fondasi dalam menyiapkan talenta Indonesia menghadapi persaingan global.

Bagi Binawan, momentum ini bukan hanya perayaan perjalanan panjang, tetapi juga ajakan untuk memperluas jejaring kolaborasi dan menciptakan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

Selama hampir lima dekade, Binawan berkembang dari sebuah organisasi yang berangkat dari keyakinan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, menjadi ekosistem terintegrasi dengan 7 pilar bisnis dan 25 unit usaha. Ekosistem tersebut mencakup pendidikan dan pelatihan, penempatan tenaga kerja global, teknologi, layanan kesehatan, agribisnis, properti, hingga F&B.

Setiap bagian dari ekosistem tersebut memiliki peran yang saling melengkapi: pendidikan menyiapkan kompetensi, pelatihan membangun kesiapan kerja, penempatan global membuka akses terhadap kesempatan internasional, sementara layanan pendukung membantu talenta berkembang secara lebih utuh. Perjalanan ini juga tumbuh melalui keterlibatan mitra pemerintah, industri, lembaga pelatihan, komunitas, diaspora, dan media.

Chief Marketing Officer Binawan Group Kristin Tan menekankan perjalanan menuju 50 tahun merupakan momentum refleksi sekaligus titik awal untuk memperkuat kolaborasi di masa depan. Pencapaian selama ini tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari kontribusi berbagai pihak yang bekerja bersama.

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“Setiap pencapaian besar selalu lahir dari banyak tangan yang bekerja sama. Perjalanan 50 tahun Binawan adalah kisah kolaborasi antara mitra pemerintah, industri, lembaga pelatihan, serta rekan-rekan media. Ke depan, kami ingin memperluas kolaborasi tersebut agar semakin banyak pihak dapat ikut menciptakan impact bagi Indonesia,” ujar Kristin Tan.

Vice President Binawan Inti Utama Adrie Nelwan juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem yang mampu mempertemukan berbagai pihak dengan kompetensi, pengalaman, sumber daya, dan peluang yang berbeda.