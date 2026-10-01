BINTANG BarSinar Hadirkan Momen Legendaris di Pestapora 2026

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik bukan hanya tentang apa yang terjadi di atas panggung.

Ada obrolan di sela-sela pertunjukan, lagu-lagu yang dinyanyikan bersama, pertemuan tak terduga, hingga momen kebersamaan yang tercipta sepanjang hari.

Untuk tahun keempat berturut-turut, BINTANG kembali hadir di Pestapora melalui BINTANG BarSinar dan BINTANG Crystal BarSantai.

Berlangsung pada 25–27 September di Gambir Expo, Arena PRJ Kemayoran, Jakarta, kedua destinasi ini menghadirkan beragam cara untuk menikmati festival, mulai dari keseruan di tengah keramaian hingga momen santai bersama teman di sela-sela pertunjukan.

"Di BINTANG, kami percaya bahwa setiap momen bisa menjadi lebih legendaris. Melalui BINTANG BarSinar dan BINTANG Crystal BarSantai, kami ingin menghadirkan lebih banyak cara bagi orang-orang untuk menikmati musik, menemukan pengalaman baru, dan mengubah momen sederhana menjadi kenangan legendaris yang akan terus dikenang bahkan setelah festival berakhir," ujar Gaby Inkiriwang, Marketing Manager BINTANG, PT Multi Bintang Indonesia Niaga.

Musik, Momen Kebersamaan, dan Pengalaman Baru

Berlokasi hanya beberapa langkah dari Pestapora Stage, BINTANG BarSinar menjadi tempat berkumpul bagi para pengunjung untuk bernyanyi bersama, dan menikmati suasana festival sepanjang akhir pekan.

Selain sesi karaoke dengan lagu-lagu legendaris, pengunjung juga dapat menikmati kolaborasi spesial bersama Oom Leo Berkaraoke dan Andy /RIF pada hari pertama, Namoy Budaya pada hari kedua, serta Feel Koplo pada hari ketiga.