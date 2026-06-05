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BINTANG Membuat Momen Menjadi Lebih Legendaris di BrightspotCITY 2026 Melalui Toko BINTANG

BINTANG Membuat Momen Menjadi Lebih Legendaris di BrightspotCITY 2026 Melalui Toko BINTANG
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Anton Wirjono, Co-Founder Brightspot Market dan The Goods Dept dan Gaby Inkiriwang, Marketing Manager BINTANG di di Agora Lifestyle Mall pada Kamis (4/6/2026). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Brightspot telah lama menjadi lebih dari sekadar lifestyle market.

Bagi banyak orang, Brightspot sudah menjadi destinasi budaya tempat generasi urban berkumpul untuk menemukan brand lokal favorit, menikmati kuliner, hingga merasakan energi kreatif Indonesia yang terus berkembang.

Tahun ini, BINTANG kembali hadir sebagai Official Bir Partner Brightspot Market 2026 dan menjadi bagian dari salah satu perayaan lifestyle paling dinantikan di Indonesia.

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Menandai pembukaan event pertama, brightspotCITY berlangsung di Agora Lifestyle Mall pada 27–31 Mei dan 4–7 Juni 2026 dengan private opening pada 26 Mei.

Sebagai bir legendaris Indonesia sejak 1952, BINTANG terus tumbuh bersama budaya lifestyle dan hangout masa kini tanpa meninggalkan esensi kebersamaan yang selalu menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

Selama beberapa generasi, BINTANG hadir di berbagai momen selebrasi dan pengalaman hangout yang mempertemukan banyak orang.

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Melalui kehadirannya di brightspotCITY 2026, BINTANG ingin mengajak pengunjung untuk recharge, reconnect, dan menikmati momen kebersamaan yang terasa lebih berkesan.

Tahun ini, Toko BINTANG hadir kembali sebagai ruang experience yang memadukan eksplorasi rasa, kreativitas lokal, dan modern social culture.

BINTANG kembali hadir sebagai Official Bir Partner Brightspot Market 2026 dan menjadi bagian dari salah satu perayaan lifestyle paling dinantikan di Indonesia.

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