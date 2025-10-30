Bintang Muda Lokananta Vol.2 Digelar, Yuk Ikutan!

jpnn.com, SURAKARTA - Lokananta Records bersama PT Danareksa dan anggota Holding BUMN Danareksa, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) kembali menghadirkan Bintang Muda Lokananta (BML) Vol.2.

Event ini merupakan program pencarian bakat musik nasional yang membuka ruang bagi musisi muda Indonesia untuk berkembang dan menunjukkan talenta mereka.

Melanjutkan sukses edisi pertamanya, BML Vol.2 menjadi langkah nyata kolaborasi BUMN dalam menguatkan ekosistem musik independen dan menumbuhkan talenta baru.

Melalui komitmennya untuk memperkuat ekosistem musik independen yang berkelanjutan, Lokananta Records menghadirkan program ini guna memberikan pendampingan, fasilitas, serta akses profesional bagi musisi muda dalam mengembangkan karier dan karya orisinal mereka.

“Berbeda dari ajang pencarian bakat lain, BML memiliki keunikan karena setiap peserta membawakan lagu orisinal, menegaskan komitmennya melahirkan generasi baru pencipta karya musik autentik," ujar Corporate Secretary & CSR Holding BUMN Danareksa, Agus Widjaja.

Program Bintang Muda Lokananta Vol. 2 disusun dalam tujuh tahapan inkubasi: seleksi daring (dibuka pada 29 Oktober 2025 dan berlangsung hingga Desember 2025), audisi luring (Januari–Februari 2026), lokakarya (April 2026), produksi (April–Mei 2026), rilis dan showcase (Juni 2026), serta tur promo lintas kota (Juli 2026).

"BML juga diharapkan dapat kembali memperkuat posisi Lokananta sebagai pusat ekonomi kreatif dan destinasi cagar budaya musik Indonesia yang mempertemukan insan kreatif untuk mendorong kolaborasi serta menumbuhkan ekosistem musik independen,” imbuh Agus.

Dengan pendekatan ini, BML Vol. 2 bukan hanya kompetisi pencarian bakat, melainkan juga wadah pembekalan profesional serta pembentukan terpadu musisi masa depan.