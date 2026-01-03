Bintang Persijap Sebut Suporter Persija Jadi Motivasi

jpnn.com - JAKARTA - Bintang Persijap Jepara Wahyudi Hamisi bergairah menyambut laga timnya melawan Persija Jakarta pada pekan ke-16 Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/1) sore.

Pemain berposisi sebagai gelandang itu menyatakan timnya memiliki motivasi tinggi meskipun baru saja menelan kekalahan telak 0-4 dari Persebaya di Surabaya.

"Persiapan kami untuk laga lawan Persija sudah bagus. Karena sebelumnya kami mengalami kekalahan yang cukup telak, tentunya kami ingin hasil lebih baik di pertandingan nanti,” kata Wahyudi Hamisi.

Dia menuturkan bahwa kekalahan dari Persebaya menjadi motivasi untuk dapat segera bangkit.

Tidak hanya itu, akan bertanding di kandang Persija yang tentu akan didukung ribuan suporter fanatiknya disebut Wahyudi Hamisi juga jadi tambahan tenaga dan motivasi.

“Itu (suporter Persija) menjadi motivasi tersendiri buat kami di pertandingan ini. Dan kami tahu kami main di hadapan mereka tentu saja bisa meningkatkan motivasi kami. Insyaallah kami bisa bawa pulang poin dari sini,” katanya.