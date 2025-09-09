menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bintang Timnas U-23 Indonesia Siap Habis-habisan, Korea Tak Boleh Jadi Penghalang

Bintang Timnas U-23 Indonesia Siap Habis-habisan, Korea Tak Boleh Jadi Penghalang

Bintang Timnas U-23 Indonesia Siap Habis-habisan, Korea Tak Boleh Jadi Penghalang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bintang Timnas U-23 Indonesia Arkhan Fikri (menggiring bola). Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia akan menjalani partai hidup dan mati melawan Korea pada laga terakhir Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Pertandingan krusial tersebut akan berlangsung malam ini, Selasa (9/9/2025), di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Peluang Indonesia Masih Terbuka

Garuda Muda menjaga asa lulus ke Piala Asia U-23 2026 setelah melumat Makau dengan skor telak 5-0.

Baca Juga:

Kemenangan besar ini bukan hanya memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga menjadi suntikan moral menjelang duel penentuan melawan Korea.

Salah satu bintang pada laga tersebut ialah Arkhan Fikri. Gelandang muda Arema FC itu mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti.

Arkhan Fikri Siap Habis-habisan

Namun, alih-alih larut dalam euforia, Arkhan justru menegaskan bahwa kemenangan telak itu belum membuat timnya puas.

Baca Juga:

"Hasil ini sangat penting sebagai modal sebelum menghadapi Korea yang memiliki kualitas kuat," ujar Arkhan

"Saya rasa kami belum puas karena masih ada pertandingan penentuan melawan Korea. Kami akan tampil habis-habisan untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia," tambahnya.

Timnas U-23 Indonesia akan menjalani partai hidup dan mati melawan Korea pada laga terakhir Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI