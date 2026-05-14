Bintang Voli Dunia Menikmati Sambutan Publik Pontianak, Aleksandar Nikolov Salah Satunya
jpnn.com, JAKARTA - Pevoli Bulgaria Aleksandar Nikolov menikmati saat berlaga pada ajang AVC Champions League 2026 di Pontianak.
Pemain kelahiran 30 November 2003 itu menjadi primadona para penggemar yang ada di Bumi Khatulistiwa saat bermain untuk tim Iran yaitu Foolad Sirjan Iranian.
Tidak hanya ramah di luar lapangan, saat bermain tercatat pemain bertinggi badan 208 cm itu juga tampil dominan seusai membawa skuad asuhan Behrouz Ataei Nouri itu melangka ke semifinal.
Berlaga di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Kamis (14/5) Foolad Sirjan Iranian mampu menang dengan skor telak 3-0 (25-14, 25-12, 25-12) atas Jakarta Garuda Jaya.
Kemenangan tersebut membuat Aleksandar Nikolov percaya diri menatap laga berikutnya saat jumpa wakil Jepang, JTEKT Stings Aichi.
Tercatat Kazuyuki Takahashi dan kolega mampu melangkah seusai mengatasi perlawanan tim Thailand yakni Men Korat dengan skor 3-0 (25-20, 25-14, 25-18).
“Kami senang bisa menang, jadi kami bisa beristirahat untuk semifinal dan final,” ujar saudara kandung dari Simeon Nikolov itu.
Aleksandar Nikolov menjadi pemain yang paling dinanti penggemar untuk foto bersama atau sekadar diberikan hadiah.
Pemain voli Bulgaria Aleksandar Nikolov menikmati saat berlaga pada ajang AVC Champions League 2026 di Pontianak bersama Foolad Sirjan Iranian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jakarta Garuda Gagal Ikuti Jejak Bhayangkara Presisi Tembus Semifinal AVC Champions League 2026
- Jakarta Bhayangkara Jumpa Andalan Korea di Semifinal AVC Champions League 2026
- Sergio Veloso Ditunggu PBVSI, Seleksi Timnas Voli Putra Indonesia Jadi Prioritas
- PBVSI Dukung Bhayangkara Presisi Rekrut Bintang Voli Dunia untuk AVC Champions League 2026
- Arsela Diharapkan Jadi Pengganti Sepadan Megawati di Timnas Voli Putri Indonesia
- Rekrut Pemain Top Dunia, Bhayangkara Presisi Target Juara AVC Champions League 2026