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Bintangi Alas Roban The Series, Michelle Ziudith Ungkap Tantangannya

Bintangi Alas Roban The Series, Michelle Ziudith Ungkap Tantangannya
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Para pemain Alas Roban The Series. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Michelle Ziudith mengungkapkan pengalamannya selama syuting Alas Roban The Series.

Dia mengatakan para pemain harus melakoni adegan di sumur dan danau, bahkan ada adegan yang dilakukan di dalam air.

Menurutnya, serial horor tersebut pun begitu menantang dan cukup menguras tenaga.

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"Underwater, lalu jam tidurnya jadi berpindah, jadi nokturnal. Lalu kurang istirahat, jaga mood. Lebih sulit tuh sebenarnya jaga stamina sih jujur ya," ujar Michelle Ziudith di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (27/10).

Dia mengaku sempat jatuh sakit hingga menjalani perawatan infus selama proses syuting berlangsung.

Perempuan 31 tahun itu mengaku menjaga stamina menjadi tantangan terbesar.

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"Benar-benar kayak aku sudah jatuh sakit berapa kali, udah infus berjalan," ucap Michelle Ziudith.

"Jadi menurutku itu adalah challenging-nya dari para pemain sih," tambahnya.

Aktris Michelle Ziudith mengungkapkan pengalamannya selama syuting Alas Roban The Series.

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