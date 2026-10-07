Bintangi Film Bapak Paling Jujur, Andovi da Lopez Curhat Soal Ini

jpnn.com - Aktor Andovi da Lopez ternyata menghadapi tantangan tersendiri saat membintangi film Bapak Paling Jujur.

Pasalnya, pria 32 tahun itu kerap menyelipkan bahasa inggris saat berkomunikasi sehari-hari.

Namun, demi menghidupkan karakter Jonas Prakoso dalam film terbarunya itu, Andovi dituntut untuk sepenuhnya menanggalkan kosa kata bahasa Inggris.

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"Jadi, ini menarik. Benar, saya pada aslinya memang lebih nyaman ngomong bahasa Inggris karena saya teman, Banyuwangi campur Inggris ya," ujar Andovi da Lopez seraya bercanda, dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Dia lantas menceritakan, ada kalanya sutradara Fajar Nugros menggunakan bahasa Inggris agar dirinya lebih mudah masuk ke dalam perasaan karakternya tersebut.

"Bahkan momen-momen pun di mana ada di adegan-adegan tertentu di trailer, mungkin kalau kalian nonton, di mana Mas Nugros ngomongnya, dia pertama ngomong 'rasakan', tapi lama-lama dia tahu, dia ngomongnya, 'Andovi, feel it! Feel it, ini in this, your grandma just died! Feel it'," kata Andovi da Lopez.

Menurutnya, sang sutradara memahami bagaimana cara agar dirinya mampu menyelami emosional karakter yang dilakoninya secara mendalam.

Walau demikian, Andovi mengatakan bahwa dirinya dapat berbahasa Indonesia dengan baik.