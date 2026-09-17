Bintangi Film Bapak Paling Jujur, Soleh Solihun Bagikan Cerita Begini
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Soleh Solihun memerankan karakter calon wakil gubernur dalam film terbaru Bapak Paling Jujur.
Dalam film tersebut, Soleh berperan sebagai Sambodo, calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Jonas, diperankan Andovi da Lopez, sebagai calon gubernur.
Untuk memerankan karakter tersebut, Soleh Solihun mengaku tidak menjadikan satu tokoh politik tertentu sebagai referensi.
“Kami ini adalah rangkuman dari semua yang kami lihat. Jadi, yang Jonas tampilkan dan yang Sambodo tampilkan adalah intisari dari semua pejabat yang ada yang mungkin pernah Anda lihat,” ujar Soleh Solihun di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
“Jadi, mungkin kalau Anda melihat, ‘Kok ini mirip ini? Eh, tapi ini mirip ini juga’, rata. Semua kami ambil, kami serap, yang menariknya,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Soleh turut mengungkapkan alasannya tertarik mengambil proyek film tersebut. Salah satunya karena premis cerita yang diangkat dinilai menarik.
“Saya pertama karena suka dengan premis ceritanya. Dan kedua, saya percaya sama para pembuat filmnya. Ada penulis skenarionya, Rino Sarjono. Saya suka naskah dia,” ucap Soleh Solihun.
“Saya beberapa kali kerja dengan Fajar Nugros. Ya, karena itu saja, faktor suka cerita dan suka para pembuatnya,” sambungnya.
Selebritas Soleh Solihun memerankan karakter calon wakil gubernur dalam film terbaru 'Bapak Paling Jujur'.
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