Bintangi Film Ibadah & Cinta, Achmad Megantara Ungkap Tantangannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Achmad Megantara berperan sebagai Rico dalam film Ibadah & Cinta.

Ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/9), dia lantas mengungkapkan tantangannya bermain di film tersebut.

"Challenge-nya mungkin lebih ke penjagaan karakter. Karena waktu pas nyusun karakter Rico lumayan rumit karena kan memang satu skenario itu benar-benar perjalanannya Rico tuh dinamikanya sangat fluktuatif, terus juga up and downnya sangat berasa sekali emosinya," ujar Achmad Megantara kepada awak media, Sabtu.

Selain itu, cuaca di lokasi syuting juga menjadi tantangan tersendiri bagi aktor tahun tersebut.

Adapun Melbourne menjadi salah satu lokasi syuting dari film Ibadah & Cinta.

Megantara mengatakan, saat syuting di sana sudah memasuki musim dingin, cuacanya pun cukup berangin.

Baca Juga: Inspiring Asia Micro Film Festival Dukung Pemberdayaan Komunitas Lewat Kompetisi Film Pendek

"Pas kami syuting di Melbourne juga lagi season itu lagi winter di sana. Itu kalau secara suhu enggak terlalu dingin, mungkin sekitar ya 8 sampai 10 derajat, cuma waktu itu lagi sangat berangin banget, jadi kami syuting sambil menggigil, jujur," tuturnya.

Terlebih, adegan-adegan yang dilakoninya saat syuting di Australia terbilang berat, sehingga kondisi tersebut cukup menantang.