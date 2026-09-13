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Bintangi Film Ibadah & Cinta, Achmad Megantara Ungkap Tantangannya

Bintangi Film Ibadah & Cinta, Achmad Megantara Ungkap Tantangannya
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Konferensi pers film Ibadah & Cinta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Achmad Megantara berperan sebagai Rico dalam film Ibadah & Cinta.

Ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/9), dia lantas mengungkapkan tantangannya bermain di film tersebut.

"Challenge-nya mungkin lebih ke penjagaan karakter. Karena waktu pas nyusun karakter Rico lumayan rumit karena kan memang satu skenario itu benar-benar perjalanannya Rico tuh dinamikanya sangat fluktuatif, terus juga up and downnya sangat berasa sekali emosinya," ujar Achmad Megantara kepada awak media, Sabtu.

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Selain itu, cuaca di lokasi syuting juga menjadi tantangan tersendiri bagi aktor tahun tersebut.

Adapun Melbourne menjadi salah satu lokasi syuting dari film Ibadah & Cinta.

Megantara mengatakan, saat syuting di sana sudah memasuki musim dingin, cuacanya pun cukup berangin.

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"Pas kami syuting di Melbourne juga lagi season itu lagi winter di sana. Itu kalau secara suhu enggak terlalu dingin, mungkin sekitar ya 8 sampai 10 derajat, cuma waktu itu lagi sangat berangin banget, jadi kami syuting sambil menggigil, jujur," tuturnya.

Terlebih, adegan-adegan yang dilakoninya saat syuting di Australia terbilang berat, sehingga kondisi tersebut cukup menantang.

Aktor Achmad Megantara mengungkapkan tantangannya dalam film terbarunya, Ibadah & Cinta.

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