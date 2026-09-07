Bintangi Film Istimewa, Agus Kuncoro Dapat Pelajaran Berharga Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Agus Kuncoro membintangi film terbaru dengan judul Istimewa.

Film garapan Ruben Adrian itu mengangkat kisah tentang anak-anak penyandang disabilitas yang tinggal bersama di Rumah Istimewa di bawah pengasuhan Pak Mahendra.

Kehidupan mereka mendadak berubah ketika Mahendra yang sudah dianggap bak ayah sendiri tiba-tiba menghilang.

Anak-anak Rumah Istimewa kemudian memutuskan keluar dari rumah untuk mencari Mahendra.

Perjalanan anak-anak Rumah Istimewa itu lantas membawa mereka menjumpai orang-orang baru dan juga menghadapi berbagai tantangan.

Film Istimewa tampaknya memberikan makna mendalam untuk Agus Kuncoro.

Bagi aktor 54 tahun itu, keterlibatannya dalam film tersebut memberikan pandangan baru dalam memaknai kehidupan.

"Satu sih yang saya dapat bahwa ini menyembuhkan saya dalam memandang hidup ini begitu. Di mana di tubuh yang sempurna ini, tetapi masih begitu banyak keluhan dan bahkan merasa hidup yang paling menderita," ujar Agus Kuncoro di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/9).