Bintangi Film Jangan Seperti Bapak, Zee Asadel Ungkap Soal Peran Hingga Tantangannya
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zee Asadel membintangi film drama action terbaru berjudul Jangan Seperti Bapak.
Film itu merupaka produksi Amazing Grace Production bekerja sama dengan Jayashree Movie Production dan EM Pictures.
Dalam film tersebut, Zee Asadel berperan sebagai seorang remaja perempuan bernama Angel.
"Di film Jangan seperti Bapak ini aku berperan sebagai Angel, anak remaja yang sedang mencari kebenaran dari orang tuanya," ujar Zee Asadel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2).
Perempuan 21 tahun itu juga melakoni adegan aksi dalam film karya Daniel Tito Pakpahan tersebut.
Meski begitu, Zee menyebut yang lebih berat dalam memerankan karakter Angel justru dari segi pendalaman emosi.
"Kalau menurut aku lebih berat di emosi. Karena mungkin koreo itu kan masih bisa dilakukan secara hafalan begitu. Kalau misalkan emosi atau scene berat itu, kan, mencakup perasaan pribadi begitu, jadi lebih berat emosi," ucap Zee Asadel.
Adapun karakter Angel diceritakan kehilangan ayahnya yang tewas akibat dibunuh secara tragis.
