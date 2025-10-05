Bintangi Film Jembatan Shiratal Mustaqim, Imelda Therinne Bagikan Pengalamannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Imelda Therinne membintangi film terbaru berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim.

Dia lantas membagikan pengalamannya yang luar biasa selama proses produksi film tersebut.

"Pengalamannya luar biasa ya, karena challenging-nya, challenge-nya itu di medan sih. Banyak teknis. Jadi, membutuhkan, apa ya, stamina yang kuat ya, fisik," ujar Imelda Therinne di kawasan Kunimgan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dia mengakui, sang sutradara, Bounty Umbara sudah mengingatkan sejak awal film tersebut akan cukup menguras energi.

Meski begitu, Imelda Therinne bersyukur semuanya berjalan dengan lancar.

"Dari awal Mas Bounty sudah bilang, 'Ini filmnya bakal pontang-panting, Mel, bakal blusukan', dan ya, semua alhamdulillah berjalan lancar karena aku juga suka blusukan, suka adventure'," tuturnya.

Tak hanya medan yang cukup menantang tetapi jadwal syuting yang terbalik juga menjadi tantangan tersendiri.

"Cuman memang kalau dari segi syuting, kami kebalik jamnya. Jadi, cukup challenging mengejar malam," kata Imelda Therinne.