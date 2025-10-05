menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Bintangi Film Jembatan Shiratal Mustaqim, Imelda Therinne Bagikan Pengalamannya

Bintangi Film Jembatan Shiratal Mustaqim, Imelda Therinne Bagikan Pengalamannya

Bintangi Film Jembatan Shiratal Mustaqim, Imelda Therinne Bagikan Pengalamannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers film Jembatan Shiratal Mustaqim di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Imelda Therinne membintangi film terbaru berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim.

Dia lantas membagikan pengalamannya yang luar biasa selama proses produksi film tersebut.

"Pengalamannya luar biasa ya, karena challenging-nya, challenge-nya itu di medan sih. Banyak teknis. Jadi, membutuhkan, apa ya, stamina yang kuat ya, fisik," ujar Imelda Therinne di kawasan Kunimgan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Dia mengakui, sang sutradara, Bounty Umbara sudah mengingatkan sejak awal film tersebut akan cukup menguras energi.

Meski begitu, Imelda Therinne bersyukur semuanya berjalan dengan lancar.

"Dari awal Mas Bounty sudah bilang, 'Ini filmnya bakal pontang-panting, Mel, bakal blusukan', dan ya, semua alhamdulillah berjalan lancar karena aku juga suka blusukan, suka adventure'," tuturnya.

Baca Juga:

Tak hanya medan yang cukup menantang tetapi jadwal syuting yang terbalik juga menjadi tantangan tersendiri.

"Cuman memang kalau dari segi syuting, kami kebalik jamnya. Jadi, cukup challenging mengejar malam," kata Imelda Therinne.

Aktris Imelda Therinne membintangi film terbaru berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI