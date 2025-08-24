Bintangi Film Keadilan: The Verdict, Reza Rahadian Cerita Begini
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Reza Rahadian membintangi film terbaru produksi MD Pictures berjudul Keadilan: The Verdict.
Film tersebut merupakan kolaborasi antara sutradara Korea, Lee Chang Kee dan Indonesia, Yusron Fuadi.
Dalam film Keadilan: The Verdict, Reza Rahadian berperan sebagai pengacara bernama Timo.
Demi perannya, aktor 38 tahun itu berdiskusi dengan temannya yang berprofesi sebagai pengacara.
Hal itu dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran jelas mengenai profesi pengacara.
"Enggak yang observasi sengaja mencari pengacara, tetapi saya punya teman yang kebetulan memang lawyer, terus saya cuma share skripnya awalnya untuk diskusi saja," ujar Reza Rahadian di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, baru baru ini.
"Kira-kira seperti apa dan proses pembelaan seperti apa, proses untuk membuat suatu argumentasi, ya sangat sederhana prosesnya karena memang naskahnya sudah enak, sudah clear semuanya yang dibutuhkan. Jadi, tidak terlalu rumit ya," sambungnya.
Menurutnya, proses produksi film itu juga berjalan menyenangkan dan profesional.
