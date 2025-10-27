Bintangi Film Ketok Mejik, Ananta Rispo Cerita Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Komika Ananta Rispo didapuk sebagai pemeran utama dalam film bergenre drama komedi berjudul Ketok Mejik.

Berbeda dari film sebelumnya, dia lebih banyak beradegan drama di Ketok Mejik.

Ananta Rispo tidak menampik dirinya sempat merasa beban.

Sebab, dia tidak hanya melakukan adegan drama, tetapi juga harus melakoni scene romantis.

"Bebannya itu, ya, itu balik lagi karena basicnya adalah seorang komedian, ya. Seorang komedian, tetapi tiba-tiba harus memainkan ada beberapa scene-scene yang sangat drama sekali, bahkan ada scene-scene romance yang kayaknya itu bukan Rispo banget," ujar Ananto Rispo di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (26/10).

Meski demikian, dia tetap berusaha profesional sebagai seorang aktor.

Kakak Fico Fachriza itu bahkan mengaku dirinya menikmati peran yang dilakoninya tersebut.

"Cuman harus disadari bahwa ini film dan bermain film adalah seorang aktor jadi apapun kondisinya ya diusahakan harus bisa gitu. Setelah proses reading apa segala macam ya ternyata asik-asik saja," ucap Rispo.