Bintangi Film Lintrik, Yati Surachman Riset Soal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Aktris senior Yati Surachman membintangi film horor terbaru berjudul Lintrik: Ilmu Pemikat.
Dia mengatakan Lintrik meruakan salah satu ilmu santet yang sangat kuat dan dipercayai di Banyuwangi, Jawa Timur.
"Itu memang satu santet yang sangat kuat untuk dipercayai di Banyuwangi. Tapi kembali kalau kembali kepada Tuhan, yang paling kuat kan cuma Tuhan," ujar Yati Surachman saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/8) malam.
Dalam film tersebut, dia berperan sebagai seorang dukun misterius yang bisa melakukan lintrik.
Terkait perannya tersebut, Yati Surachman tidak hanya mengandalkan arahan dari sang sutradara.
Aktris 68 tahun itu melakukan riset terkait lintrik. Dia juga menanyakan perihal tersebut kepada sejumlah temannya yang berada di Banyuwangi.
"Aku cari tahu. Aku cari tahu dan itu tanggung jawab aku sebagai pemain, ya. Harus cari tahu, walaupun mungkin Bapak Sutradara dan teman-teman yang lain sibuk untuk yang lain-lainnya, aku cari tahu juga. Dan kebetulan temanku banyak di Banyuwangi," kata Yati.
Dia pun merasa penampilannya yang identik dengan rambut panjang dan memutih, membuatnya tidak kesulitan dalam memerankan karakter seperti dukun.
