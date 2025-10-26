Bintangi Film Ozora, Chicco Jerikho: Sampai Capek Banget Syutingnya
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Chicco Jerikho membintangi film terbaru berjudul Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel.
Film garapan Anggy dan Bounty Umbara itu mengangkat kisah nyata tentang perjuangan Jonathan Latumahina dalam menyelamatkan dan memperjuangkan keadilan bagi anaknya, David Ozora.
Dalam film tersebut, Chicco Jerikho berperan sebagai Jonathan atau ayah David Ozora.
Suami Putri Marino itu lantas menceritakan pengalamannya ketika mendalami perannya tersebut.
"Jujur, sampai capek banget syuting film ini, capeknya, capek hati. Capek hati karena saya bisa ngerasain di situ ngerasanya jadi Bung Jo (Jonathan) itu seperti apa," Chicco Jerikho di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
Demi mendalami peran dan bisa menyelami perasaan maupun pikiran Jonathan, Chicco pun kerap berdiskusi dengan ayah David Ozora itu.
"Saya minta di beberapa scene penting itu Bung Jo ada di sana. Dari proses reading pun Bung Jo juga ada di situ, selalu saya telepon, saya hubungin, saya pengin tahu apa sih yang ada di dalam perasaan Bung Jo, apa yang ada di dalam pikirannya ketika saat ini kejadian," tutur pria 41 tahun tersebut.
Tak hanya itu, dia, bahkan ikut mendengarkan daftar musik yang biasa diputar oleh Jonathan.
Aktor Chicco Jerikho membintangi film terbaru berjudul Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pernyataan Polisi soal Dugaan Perundungan terkait Kematian Mahasiswa Unud
- Siap Tayang, ‘Menuju Pelaminan’ Hadirkan Cerita Cinta Lintas Budaya
- Kasus Bullying di Pekanbaru, Siswa SMA 9 Kritis Seusai Dikeroyok
- Pemerintah Tayangkan Capaian Kinerja di Bioskop, Komisi I DPR Bilang Begini
- Video Prabowo Diputar di Bioskop, Menkomdigi: Publik Harus Tahu Program Pemerintah
- Kemkomdigi Bilang Sah Saja Bioskop Putar Video Capaian Pemerintah