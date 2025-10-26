Bintangi Film Ozora, Chicco Jerikho: Sampai Capek Banget Syutingnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Chicco Jerikho membintangi film terbaru berjudul Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel.

Film garapan Anggy dan Bounty Umbara itu mengangkat kisah nyata tentang perjuangan Jonathan Latumahina dalam menyelamatkan dan memperjuangkan keadilan bagi anaknya, David Ozora.

Dalam film tersebut, Chicco Jerikho berperan sebagai Jonathan atau ayah David Ozora.

Suami Putri Marino itu lantas menceritakan pengalamannya ketika mendalami perannya tersebut.

"Jujur, sampai capek banget syuting film ini, capeknya, capek hati. Capek hati karena saya bisa ngerasain di situ ngerasanya jadi Bung Jo (Jonathan) itu seperti apa," Chicco Jerikho di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Demi mendalami peran dan bisa menyelami perasaan maupun pikiran Jonathan, Chicco pun kerap berdiskusi dengan ayah David Ozora itu.

"Saya minta di beberapa scene penting itu Bung Jo ada di sana. Dari proses reading pun Bung Jo juga ada di situ, selalu saya telepon, saya hubungin, saya pengin tahu apa sih yang ada di dalam perasaan Bung Jo, apa yang ada di dalam pikirannya ketika saat ini kejadian," tutur pria 41 tahun tersebut.

Tak hanya itu, dia, bahkan ikut mendengarkan daftar musik yang biasa diputar oleh Jonathan.